Pera L. Gençlerbirliği takviyelere devam ediyor

Sezona Süper Lig hedefiyle başlayan ve teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde çalışmalarını sürdüren Pera L. Gençler Birliği tecrübeli futbolcu Ertan Bulut ile genç yetenek Gökdeniz Bayraktar’ı renklerine bağladı

Aksa 1. Lig’in doğu bölgesi takımlarından olan Pera L. Gençler Birliği takım kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Sezona Süper Lig hedefiyle başlayan ve teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde çalışmalarını sürdüren Pera L. Gençler Birliği dün iki futbolcuya daha imza attırarak renklerine bağladı.

Tecrübeli futbolcu Ertan Bulut ile gelecek vaad eden Gökdeniz Bayraktar dün imza atarak Gençler Birliği kadrosuna dahil oldular.

Geçtiğimiz sezon Çetinkaya’nın süper Lig’e dönmesinde önemli payı olan Ertan Bulut dün yöneticilerle bir araya gelerek sözleşmeye imza attı.

Öte yandan BTM 2. Lig ekibi Ötüken’de oynayan Gökdeniz Bayraktar ise, babası İsmail Bayraktar’ın uzun yıllar futbol oynadığı Gençler Birliği takımına transfer oldu.

