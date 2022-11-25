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Pera Gençler Birliği’nde doğum günler kutlandı

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Pera Gençler Birliği’nde doğum günler kutlandı
İskele’nin Aksa 1.lig ekiplerinden Pera Larnaka Gençler Birliği’nde teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Reşat Oğuz, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde hafta başından beri sürdürülen Girne Halk Evi maçı hazırlıkları tamamlanırken, antrenman sonrasında toplu bir şekilde doğum günleri kutlaması yapıldı. PeraL.Gençler Birliği başarılı genç kanat oyuncusu Abdülaziz Köse, malzemeciler Ersem Yağtuğ ve Hüseyin Ağaoğlu’nun toplu bir şekilde doğum günleri pasta kesilerek kutlama yapıldı. 
 
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