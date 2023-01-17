Pera Gençler Birliği süper Lig hedefiyle kadroyu güçlendirdi

Pera Larnaka Gençler Birliği’nde takımın ihtiyaç duyulan mevkiler için ara transfer döneminde kaleci Hamit Aykan, ön liberoya Michael Mahmut, kanat oyuncusu Uvanç Recaioğlu ve yabancı futbolcu kontenjanı Türkiye Bal ligi Doğubeyazıt futbolcusu Sinan Çınar transfer edildi

İskele’nin kırmızı siyahlı ekibi Pera Larnaka Gençler Birliği’nde ara transfer döneminde yapmış olduğu transferlerle kadroya takviyeler yapıldı. Aksa 1.ligde ilk devreyi üçüncü sırada tamamlayan Pera Larnaka Gençler Birliği yaptığı dört transferle kadro yapısını güçlendirmiş oldu.

7 OYUNCU AYRILDI

Aksa 1.ligide ligde zirve mücadelesi veren kırmızı siyahlı ekibi Pera Larnaka Gençler Birliği devam eden sezon içerisinde ilk devrede Salih Kaplan, Erkal Ekşi, TC’li oyuncu Hasan Tokgöz, vatani görevin yapmak için ayrılan Berk Kaya, devre arasında ise özel işlerinden dolayı kaleci Cengiz Arapbayram, Selkan Deniz, Oğuzhan Yaraşık takımdan ayrılmasından dolayı daralan kadroda sıkıntı yaşamış oldu.

4 FUTBOLCU TRANSFER EDİLDİ

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menteş yönetimi, teknik direktör Ahmet Ogan’nın verdiği rapor doğrultusunda istenilen futbolcularla yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya varılarak renklerine bağladı. 2.Hazırlık dönemi çalışmalarına başladıktan sonra, AcapulcoResortConventionSpa Hotel kamp çalışmalarını tamamlayan ve çalışmalara sahasında yoğun bir şekilde devam eden, Pera Larnaka Gençler Birliği’nde takımın ihtiyaç duyulan mevkiler için ara transfer döneminde anlaşmaya vardığı 4 futbolcuyu takım kadrosuna katarak önemli takviyeler yaptı.

KADROYA TAKVİYELER

Aksa 1.lig ekiplerinden Pera Larnaka Gençler Birliği ara transfer döneminde yapılan transferlerle kadroya takviyeler yapıldı. Baf Ülkü Yurdu’ndan ön liberoya Michael Mahmut Çayırcı, Cihangir’den kaleci Hamit Aykan, Mağusa Türk Gücü’nden UvançRecaioğlu, yabancı futbolcu kontenjanı Türkiye Bal ligi Doğubeyazıt futbolcusu Sinan Çınar transfer edilerek takım kadrosun dört futbolcu dahil edilmiş oldu. İskele’nin kırmızı siyahlı ekibi Pera Larnaka Gençler Birliği ligin ikinci devresinde mevcut kadrosuna yaptığı transferlerle zirve mücadelesine devam etmek istiyor.

