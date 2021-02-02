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Pazarspor, Salk’ı tanıttı

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Pazarspor, Salk’ı tanıttı
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Türkiye İkinci Lig ekiplerinden Rize Pazarspor, Merit Alsancak Yeşilova’dan transfer ettiği Mustafa Salk’ı basına tanıttı.
Türkiye İkinci Ligdeki ilk sezonunda başarılı bir ilk devre geçiren Rize Pazarspor, ara transferde 3 transfer birden gerçekleştirdi. Rize Pazarspor Mustafa Salk’ı, “Ön libero Mustafa Salk’ı kulübümüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden transfer etti.” ifadeleriyle tanıttı.
 
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