Pazarspor, Salk’ı tanıttı

Türkiye İkinci Lig ekiplerinden Rize Pazarspor, Merit Alsancak Yeşilova’dan transfer ettiği Mustafa Salk’ı basına tanıttı.
Türkiye İkinci Ligdeki ilk sezonunda başarılı bir ilk devre geçiren Rize Pazarspor, ara transferde 3 transfer birden gerçekleştirdi. Rize Pazarspor Mustafa Salk’ı, “Ön libero Mustafa Salk’ı kulübümüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden transfer etti.” ifadeleriyle tanıttı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.