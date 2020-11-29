Paşa, Gençler'e takılmadı

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mete Kalkavan, Tarık Ongun, İlker Takpak
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Koomson, Alan, Hajradinovic, Varga, Hodzic
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Toure, Diego Angelo (Dk. 8 Soner Dikmen), Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Piris da Motta, Candeias, Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz, Sio
Goller: Dk. 17 ve 25 Hodzic (Kasımpaşa)
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 16 ve 25. dakikalarda Hodzic kaydetti.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 15'e yükseltirken son 6 maçını da kazanamayan ve 20. sırada yer alan Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.