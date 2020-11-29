Paşa, Gençler'e takılmadı

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek puanını 15'e yükseltti

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Tarık Ongun, İlker Takpak

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Koomson, Alan, Hajradinovic, Varga, Hodzic

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Toure, Diego Angelo (Dk. 8 Soner Dikmen), Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Piris da Motta, Candeias, Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz, Sio

Goller: Dk. 17 ve 25 Hodzic (Kasımpaşa)



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 16 ve 25. dakikalarda Hodzic kaydetti.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 15'e yükseltirken son 6 maçını da kazanamayan ve 20. sırada yer alan Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.

