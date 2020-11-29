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Paşa, Gençler'e takılmadı

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Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek puanını 15'e yükseltti

Paşa, Gençler'e takılmadı
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mete Kalkavan, Tarık Ongun, İlker Takpak
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Koomson, Alan, Hajradinovic, Varga, Hodzic
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Toure, Diego Angelo (Dk. 8 Soner Dikmen), Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Piris da Motta, Candeias, Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz, Sio
Goller: Dk. 17 ve 25 Hodzic (Kasımpaşa)
 
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 16 ve 25. dakikalarda Hodzic kaydetti. 
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 15'e yükseltirken son 6 maçını da kazanamayan ve 20. sırada yer alan Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı. 
 
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