Pamit: "Kadınlar belli bir kalıba ait olmadan her alanda başarılı olabilir"

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi ekiplerinden Hamitköy’ün kadın futbol takımı yöneticisi Tutku Pamit açıklamalarda bulundu. Pamit, günümüzde kadınların hep belli kalıplarda olması gerektiği düşünülse de kadınların aslında hiçbir kalıba ait olamadan kendi seçimlerine göre yaşayıp her alanda başarılı olabileceğini belirtti. Hamitköy yöneticisi ayrıca bunu aşılayarak ve buna inanarak kadınların her konuda başarılı olabileceğini ve her şeyi yapabileceğini göstermekten ve böyle bir organizasyonda yer almaktan kendi ve takımı adına gurur duyduğunu kaydetti.

Pamit: “Futbol sevgim kızların neden oynayamayacağını sorgulayarak başladı”

Hamitköy’de ilk kez kadın futbol takımı kurulduğunu ve futbolcuların kendilerini geliştirme açısından çok heyecanlı olduklarını belirten Pamit, “Benim futbola olan merakım çocuklukta beden eğitimi derslerinde futbolun sadece erkeklere öğretilen ve onların oynadığı bir spor olduğunu görerek ve biz kızların neden oynayamayacağını sorgulayarak başladı.”diye konuştu.

“İngiltere’de aldığım eğitimi burada gönüllü olarak değerlendiriyorum”

Eğitimini İngiltere’de aldığını ve fizyoloji bölümünde okurken spora olan ilgisinin hep devam ettiğini kaydeden Pamit, spor alanında araştırmalar yaparak üniversite eğitimini tamamladığını, aldığı eğitimi de Hamitköy’deki kadın futbol takımında gönüllü olarak değerlendirdiğini söyledi. Lisans bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans yapmaya karar verdiğini ve bunun kesinlikle spor olması gerektiğini hep kafasında kurduğunu belirten Pamit, “Spora hem egzersiz hem de fizyoloji perspektifinden bakacağım bir bölüme başladım, okuduğum bölgede (Manchester) futbol takımlarının dünya çapında olması ve kadın futbolunun o dönemlerde İngiltere’de de daha ön plana çıkmasıyla ilgim çok daha fazla arttı.”dedi. Tutku Pamit, yüksek lisans tezini futbola olan ilgisiyle birleştirip daha fazlasını öğrenmek adına futbol üzerine yazma kararı aldığını belirterek, “Bu şekilde futbola olan ilgim ve merakım daha da güzel bir boyut kazandı.”diye konuştu.

“Puma Kadınlar Ligi’nin başlaması mental anlamda herkese iyi geldi”

Pamit, “Kıbrıs’ta da Kadınlar Ligi’nin başlamasına bir kadın olarak çok mutlu oldum. Buna Puma firmasının vesile olması çok değerli. 2-3 yıldır pandemi sebebiyle yaşadığımız zorluklar sonrasında ligin açılması mental anlamda herkese iyi geldi.”diye konuşarak. Hem sektördeki kadın futbolcuların hem de futbola yeni başlayan kız çocukları için bunun bir umut olduğunu belirtti.

“KTFF-Puma işbirliğine teşekkür ederim”

Çok kısa bir sürede KTFF-Puma işbirliğiyle Kadınlar Ligi’nin organize olduğunun altını çizen Pamit, “Kısacık bir sürede her anlamda organize olarak ve bize gereken her anlamda ve alanda destek verilen ve her yaş grubundaki kadınlarımıza ve kız çocuklarına da bu alanda gelişme ve umut etme imkânı veren bir organizasyon oluyor. Bu yüzden KTFF ve Puma işbirliğine kendi adıma sonsuz teşekkür ediyorum.”dedi.

“Tecrübeli kadın futbolcular gençlere umut olmalı”

Hamitköy kadın takımının yöneticisi Tutku Pamit, kadın futbolunun KKTC’de şu anda gelişim aşamasında olduğunu belirterek, mevcut organizasyonun da bu gelişime ivme kazandıracağını düşündüğünü aktardı. Organizasyon için verilen emekleri görmek, kadınlarımızın çaba ve isteklerini görmenin mutluluk verici olduğunu kaydeden Pamit, “Daha fazla gelişmesi için atılması gereken ilk adım bana göre KTFF-Puma işbirliği ile gerçekleştirilen bu organizasyon ile atılmıştır. Bunun ötesinde gelişebilmesi ve kadın futbolunun sürdürülebilir olması adına kız çocuklarımızı yetiştirirken özverili olmak, onlara sabrı ve takım ruhunu öğreterek bir devamlılık sağlamamız gerektiğine inanıyorum. Ayrıca kulüplerin birbirine destek ve saygı içerisinde olarak bu alanda tecrübeli kadın futbolcularımızdan yeni kızlarımıza umut olması ve rekabetin yanında öğretici de olması gerektiğine inanıyorum.”ifadelerini kullandı.

“Futbol kalitemiz daha da iyileşecek”

Puma Kadınlar Ligi’nde futbol kalitesin gün ve gün gelişmekte olduğunu ve daha da gelişip iyileşeceğine inandığını aktaran Pamit, “Bana göre kulüp içerisinde antrenör- futbolcu ve yönetici arasındaki ilişki saygı ve anlayış çerçevesinde ilerleyen ayrılamaz bir bütündür. Kendi kulübümde bu denge böyle ilerlediği için çok mutluyum. Bu dengenin kurulmasının futbolculara da olumlu yansıdığını ve aksi halde bütünlüğün bozulacağına inanıyorum.”sözlerini kullandı.

“İstek ve emeği gördükçe tüm zorluklara değdiğine inanıyorum”

Puma Kadınlar Ligi’nde takımların bazılarının eski ve köklü aynı zamanda deneyimli olduğunu bazı takımların da Hamitköy gibi yeni bir oluşum içerisinde olduğunu kaydeden Hamitköy yöneticisi, “Tüm yapılara ve içerisinde görev alan herkese karşı saygım sonsuz. İçerisinde bulunduğum için bir takımı kurmanın da onu sürdürmenin de zorluklarının bilincindeyim. Ama her şeye rağmen kendi adıma çocuklarımızın isteğini ve emeklerini gördükçe tüm zorluklara değdiğine inanıyorum. Yeni bir oluşum olsak da diğer takımlara her zaman saygım ve desteğim olacak.”dedi.

“KADINLARIN HER ALANDA İYİ OLABİLECEĞİNİ GÖRMEK BENİ GURURLANDIRIYOR”

Dünyadaki kadın futbolunu çok yakından takip ettiğini ve kadınların her alanda iyi olabileceğini görüp bunların kanıtlanmasının kendisini gururlandırdığını belirten Pamit, “Seviye tabi ki daha büyük ve gelişmiş ülkelerde daha yukarda oluyor ve daha fazla imkânları oluyor.”dedi. Türkiye’de de kadın futbolunun son yıllarda daha çok gündemde olması ve önem kazanmasının KKTC futbolu için de önemli olduğunu belirten Tutku Pamit, “Bizim için de umut vadeden ve güzel bir durum. Ben KKTC’de de bu çabaların karşılığında kadın futbolunun daha da gelişeceğini, seviyenin artacağını ve önümüzdeki yıllarda gündemde daha çok yer alacağına inanıyorum.”diye konuştu.

“Puma Kadınlar Ligi gençlerin spora tutunma kaynağı”

Tutku Pamit, “Puma’nın Kadınlar Ligi’ne verdiği destek için önce kendi adıma sonrasında tüm camia adına minnettarım. Bu sponsorluk ve katkılar sayesinde gerçekleşen organizasyonun kadın futbolunun ülkemizde gelişmesinde büyük bir rol oynayacağını ve yeni başlayan kızlarımız için de büyük bir umut ve spora tutunma kaynağı olduğuna inanıyorum.”dedi.

“Böyle bir organizasyonda yer almaktan gurur duyuyorum”

Tutku Pamit son olarak şunları söyledi;

“Ülkemizde kadınlarımıza verilen bu imkân için mutluluğumu tekrardan dile getirmek istiyorum. Modernleşen günümüzde biz kadınların da her alanda başarılı olabileceğini biliyorum ve futbol alanında da bize bu imkân verildiği, genç jenerasyonlara umut, alanında tecrübeli kadınlarımıza yeniden bir olanak olduğu için çok sevinçliyim. Günümüzde kadınların hep belli kalıplarda olması gerektiği düşünülse de biz aslında hiçbir kalıba ait olamadan kendi seçimlerimize göre yaşayıp her alanda başarılı olabiliriz. Bunu aşılayarak ve buna inanarak kadınların her konuda başarılı olabileceğini ve her şeyi yapabileceğini göstermekten ve böyle bir organizasyonda yer almaktan kendi ve takımım adına gurur duyuyorum.”