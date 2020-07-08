banner411
banner69
Müslüm Baba'dan muhteşem sezon finali
Müslüm Baba'dan muhteşem sezon finali
31 0
Sarı Denizaltı, Çanakkale’yi rahat geçti
Sarı Denizaltı, Çanakkale’yi rahat geçti
356 0
 
"Şampiyonluğumuzu ilan ettik ama sevincimiz kursağımızda kaldı"
115 0
KKTOK – Limasol iş birliği büyüyor
KKTOK – Limasol iş birliği büyüyor
27 0
Şarkıcı Buray, yeni aşka yelken açtı
Şarkıcı Buray, yeni aşka yelken açtı
122 0
Lezzet ve muhabbet durağı:
Lezzet ve muhabbet durağı: "Ora Ocakbaşı"
56 0
BM'den çarpıcı rapor:
BM'den çarpıcı rapor: "Salgınlar hayatımızdan hiç çıkmayacak"
43 0
banner460

Özyiğit, Çetinkaya heyeti ile görüştü

banner27

Özyiğit, Çetinkaya heyeti ile görüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Ceran Tunalı ve yeni yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet ile görüştü.

TDP’den verilen bilgiye göre, TDP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede Başkan Tunalı çalışma ve hedeflerine yönelik bilgi verdi.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, ülke sporuna, ülke gençliğine yapılan her türlü yatırımın, katkının önemine vurgu yaparak, Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün altyapıya gösterdiği hassasiyetin de takdir edilmesi gereken bir anlayış olduğunu belirtti.

Cemal Özyiğit, Ceran Tunalı başkanlığındaki Çetinkaya Türk Spor Kulübü yöneticilerine çalışmalarında başarılar dilerken, Cemal Özyiğit’e Çetinkaya forması hediye edildi.

banner342
×