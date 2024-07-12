Özyaşar kitabını KTFF Başkanına sundu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Asbaşkanı, spor yazarı Ahmet Özyaşar yeni kitabı "Zoraki Evlilik"i Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu'na takdim etti. KTFF'de Sertoğlu'nu ziyaret eden Özyaşar, kitabın içeriği ile ilgili bir süre Sertoğlu ile sohbet ederek bilgi verdi. Osmanlı döneminden günümüze Kıbrıs'ta spor faaliyetleri ve spor siyaset ilişkisini anlatan kitabı severek okuyacağını ifade eden KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, ülke sporuna yönelik daha fazla kaynak yaratılması gerektiğini ve bu konuda kendilerinin de tüm kesimleri KTFF aracılığı ile desteklediğini kaydetti. Kitabın yazarı Ahmet Özyaşar ise kitabın üç yıllık bir emeğin karşılığı olduğunu ve içerik olarak birçok araştırma, mülakat ve derlemeden oluştuğunu ifade etti. Başkan Sertoğlu Özyaşar'ı tebrik ederken, Özyaşar da imzalı kitabını Sertoğlu'na takdim ederek keyifle okumasını diledi.