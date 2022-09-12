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Öztürk İsmailoğlu ve Orhan İsmail için anı maçı düzenleniyor

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Öztürk İsmailoğlu ve Orhan İsmail için anı maçı düzenleniyor
Aksa 1. Lig ekibYalova, Piskobu Şehidi Orhan İsmail ve Merhum Öztürk İsmailoğlu için, Lefke ile anı maçı düzenleniyor.
Anı maçı ile ilgili bir açıklama yapan Öztürk İsmailoğlu’nun oğlu Orhan İsmailoğlu, “Babamın ve amcamın zamansız gidişi bizleri derinden üzmüştür. Onlar bizim içimizde her zaman yaşıyor ve yaşayacak” dedi.
Babası Öztürk İsmailoğlu’nun geçmiş yıllarda Yalova forması giydiğini ve koyu bir Yalova taraftarı olduğunu söyleyen Orhan İsmailoğlu, amcasının ise 1974’te Piskobu’da (Yalova) şehit düştüğünü belirtti. İki kardeş anısına düzenlenen maça tüm köylülerini davet eden Orhan İsmailoğlu, Yalova Spor Kulübü’ne de teşekkür etti.
Yalova ile Lefke’nin karşı karşıya geleceği anı maçı, 14 Eylül Çarşamba günü Bostancı Tahsin Mertkeçi Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak.
 
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