K-PET Birinci Ligin yeni ekibi Değirmenlik’te Emirali Öztüccar başkanlığındaki yönetim kurulu, olağan genel kurul gerçekleştirecek.
29 Aralık Salı akşamı saat 19:00’da gerçekleştirilecek başkan seçimli genel kurula Emirali Öztüccar tek aday olarak girecek. Emirali Öztüccar üyelerin onayını alması halinde Değirmenlik’te başkanlığa devam etmiş olacak.
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