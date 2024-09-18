Özsoy: "Yeni futbol sezonu hayırlı olsun"

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy, yarın başlayacak olan 2024-25 futbol sezonunun hayırlı olmasını dileyerek, “Yeni sezonun centilmence, dostluk ve kardeşlik çerçevesinde geçmesi en büyük arzumuzdur” ifadelerini kullandı.

Özsoy'un açıklaması şöyle:

“Futbolda 2024-25 sezonu 19 Eylül 2024 tarihi itibarı ile başlıyor. Bu yıl futbol sezonuna ülke sporumuza büyük hizmetlerde bulunmuş Merhum Süleyman Göktaş adının verilmesi ayrı ve duygusal bir anlam katmıştır. Her yıl olduğu gibi, bu futbol sezonunda da en doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla KTSYD bünyesinde yer alan çok sayıda üyemiz yoğun bir tempoda sezonu takip edeceklerdir. Gerek saha içerisinde görev yapacak olan foto muhabirleri, gerekse kamera arkasındaki emekçiler, tribünlerde maç yorumlayan ve maç anlatımı yapan spor yazarı meslektaşlarımızla birlikte yine zor ama heyecanlı bir sezon bizleri beklemektedir. Görev yapacak olan meslektaşlarımızın mevcut stadyumlarda sağlıklı bir şekilde görev yapmaları konusunda eksikliklerin giderilmesi için gerekli merciler ile görüşmeler yapılmıştır. Yaşanabilecek sıkıntılara karşı gerekli çalışmaların yapılması konusunda da fikir alış verişinde bulunulmuştur. Bu bağlamda yağmur, çamur, sıcak ve soğuk demeden büyük bir fedakarlıkla görev yapacak olan tüm meslektaşlarımıza 2024-25 yeni sezonda başarılı çalışmalar diliyorum. Yeni sezonun centilmence, dostluk ve kardeşlik çerçevesinde geçmesi de en büyük arzumuzdur. Spor paydaşları içinde yer alan tüm kulüplere, sporculara, antrenörlere, hakemlere ve görev alacak herkese yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum.”

