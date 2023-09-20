Özsoy: "Yeni futbol sezonu hayırlı olsun"

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, futbolda yeni başlayacak olan sezon öncesinde KTSYD Yönetim Kurulu adına bir açıklama yayımladı.
Özsoy'un açıklaması şöyle:
“Futbolda 2023-24 sezonu 21 Eylül 2023 tarihi itibarı ile başlıyor. Her yıl olduğu gibi, bu futbol sezonunda da kamuoyuna en doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla KTSYD bünyesinde yer alan çok sayıda üyemiz de yoğun bir tempoda sezonu takip edeceklerdir. Gerek saha içerisinde görev yapacak olan oto muhabirleri, gerekse kamera arkasındaki emekçiler, tribünlerde maç yorumlayan ve maç anlatımı yapan spor yazarı meslektaşlarımızla birlikte yine zor ama heyecanlı bir sezon beklemektedir. Yağmur, çamur, sıcak ve soğuk demeden büyük bir fedakarlıkla görev yapacak olan tüm meslektaşlarımıza yeni sezonda başarılı çalışmalar diliyorum.
Yeni sezonun tribünde dostluk, sahada kardeşlik çerçevesinde geçmesi de en büyük arzumuzdur.
Bu vesile ile tüm kulüplere, sporculara, antrenörlere, hakemlere ve görev alacak herkese yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum”.
KTSYD Yönetim Kurulu (a) Başkan Necati Özsoy
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