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Özkurt: “BRT ülkenin sporunun gözü, kulağı ve sesidir. Bundan sonra da sesi olmaya devam edecek”

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Özkurt: “BRT ülkenin sporunun gözü, kulağı ve sesidir. Bundan sonra da sesi olmaya devam edecek”
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, kurumun, “ülkenin sporunun da gözü, kulağı ve sesi olduğunu, bundan sonra da sesi olmaya devam edeceğini” belirtti.
Özkurt, KTFF Yönetim Kurulu imzasıyla dün yayımlanan basın bildirisi konusunda açıklama yaptı.
BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun ülke sporuna verdiği destek ortadadır. 1963 yılından beridir Kıbrıs Türk halkının sesi kulağı olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu aynı şekilde ülkenin sporunun da gözü, kulağı ve sesidir. Bundan sonra da sesi olmaya devam edecektir.
Geçmişte güzel iş birliklerimiz de bulunan Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklama ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nu, Başbakanlığa yalan yanlış donelerle şikayet etmesini, ülkenin en büyük kurumuna verilmek istenen zarar olarak görebiliriz.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na maçların gösterimi verilmediği gibi özet görüntüler de verilmemektedir. Verilmeyen görüntüler nasıl ekranda yayınlanacak? Olmayan görüntüler üzerine nasıl program yapılacak?
Haber niteliği taşıyan Aksa liglerinin haftalık maç programı ve oynanan maçların sonuçları,  devletin ve kamu hizmeti yapan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yer almaktadır, almaya da devam edecektir.”
 
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