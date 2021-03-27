Özkan, Çetinkaya alt yapısında görevde

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, pandemi süreci içerisinde de çalışmalarını sürdürerek gelişmeye devam ediyor.
Tesisleşme girişimlerini sürdüren Çetinkaya Urcan Vangöl Akademide koordinatör Salih Işık, kısa süre içerisinde başlaması beklenen antrenmanlar öncesinde teknik ekibe de takviye yaptı.
Salih Işık, başarılı alt yapı antrenörü Hakan Özkan ile el sıkıştı. Hakan Özkan, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi U10 ve U11 Takımlarının sorumluluğuna getirildi.
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