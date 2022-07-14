Özil: Tek hedefim futbol oynamak

MedipolBaşakşehir, yeni transferi Mesut Özil için imza töreni düzenledi. Özil, "Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe haricinde bir kulübe gidebilirdim. O da Başakşehir'di. Hedefim sadece futbol oynamak" ifadelerini kullandı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katıldığı imza töreninde Mesut Özil, kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde, Mesut Özil'in eşi Amine, kızı Eda ve kardeşi Mutlu Özil de yer aldı.

Törende konuşan Göksel Gümüşdağ, "Başakşehir ve benim için ayrı anlamı olan bir gün. Mesut Özil'i biraz önce antrenmanda Başakşehir formasıyla gördüğüm zaman şu aklıma geldi, 2018 yılında bir Alman gazetesine verdiğim röportajda kendisiyle bir gün Başakşehir'de yollarımız kesişir demiştim, bugün o rüyanın gerçekleştiğini görüyorum. Mesut yanımda. Mesut'a hoş geldin diyorum. Türk futbol tarihinde Türk oyuncu olarak Mesut'un kariyerine sahip olan başka bir oyuncu yok. Bugün Başakşehir ailesinin içinde olması bizim için ayrı bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

MESUT ÖZİL: HEDEFİM SADECE FUTBOL OYNAMAK, MUTLU, HUZURLU OLMAK

Mesut Özil, MedipolBaşakşehir'le sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çok diyecek söz var ama Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Aile ortamı var, sadece futbola odaklı. Benim hedefim de sadece futbol oynamak, mutlu, huzurlu olmak. O yüzden doğru adreste olduğumu düşünüyorum. Hedefim Başakşehir'de elimden geleni sahada top oynayarak yapmak, takıma yardım etmek ve hedeflerimize ulaşmak. Transfer süreci iyi geçti, konuştuk, anlaştık, geldim. Tabii Fenerbahçe'yle de konuşup anlaştım. Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. Tüm kalbimle onlar için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.



