banner480
banner69
Gemikonağı’nda beklenmedik misafir
Gemikonağı’nda beklenmedik misafir
208 0
Girne’de Altın performans
Girne’de Altın performans
26 0
 
Maserati’den iki Trofeo modeli daha
Maserati’den iki Trofeo modeli daha
31 0
“Cratos’u satın aldı” iddialarına, Alaattin Çakıcı’dan yalanlama
“Cratos’u satın aldı” iddialarına, Alaattin Çakıcı’dan yalanlama
32 0
GG solak peşinde
GG solak peşinde
233 0
Bu ne vurdumduymazlık?
Bu ne vurdumduymazlık?
251 0
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
27 0
banner460

Özgür resmen Forest

banner476

Özgür resmen Forest
K-PET Süper Ligin Başkent temsilcilerinden Küçük Kaymaklı’nın komşusu Gençlik Gücü’nden transfer ettiği Özgür Ongun bugün kendisini resmen Küçük Kaymaklı futbolcusu yapan imzayı attı.
Gol kralı patentli usta golcü Özgür Ongun, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda, yönetici Mustafa Dağaşaner eşliğinde kendisini yeşil siyahlı renklere bağlayan imza attı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.