Özgür resmen Forest

K-PET Süper Ligin Başkent temsilcilerinden Küçük Kaymaklı’nın komşusu Gençlik Gücü’nden transfer ettiği Özgür Ongun bugün kendisini resmen Küçük Kaymaklı futbolcusu yapan imzayı attı.
Gol kralı patentli usta golcü Özgür Ongun, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda, yönetici Mustafa Dağaşaner eşliğinde kendisini yeşil siyahlı renklere bağlayan imza attı.
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