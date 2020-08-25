Özgür, Forest oldu

K-PET Süper Ligde yeni sezon kadrosunu oluşturmak için transferler için devam eden Küçük Kaymaklı, Özgür Ongun’u da kadrosuna kattı.
Gençlik Gücü ile yaşadığı sorun sonrasında takımdan ayrılması gündeme gelen Özgür, kiralık olarak Küçük Kaymaklı’ya transfer oldu. Özgür, dün yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.
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