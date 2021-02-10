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Özgünan Sahası çim özelliğini yitirdi

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Özgünan Sahası çim özelliğini yitirdi
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Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Lig kulüplerinden Aydınköy Malya Spor Kulübü’nün maçlarını oynadığı Salih Özgünan Sahası, sahalıktan çıktı. Aydınköy Malya Spor Kulübü geçtiğimiz sezon liglere katılmadığı için saha kullanılmamıştı.
Bakımsız kaldığı için futbol sahasınıçevreleyen teller de birçok yerden zarar görürkensaha içerisi de atılan çöplerle doldu.
Yıllar önce önemli bir maddiyat kullanılarak çim zeminli yapılanSalih Özgünan Sahasının zemini çim özelliğini de yitirirken, zeminde her türlü yeşil ot bitiyor.
 
 
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