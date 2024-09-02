Özeralp, resmen M. Değirmenlik’te

Kaleci Mehmet Özeralp ile geçtiğimiz Cuma günü prensipte anlaşma sağlayan Miracle Değirmenlik kulübü, bugün oyuncuyu resmi olarak kadrosuna dahil etti.
Miracle Değirmenlik kulüp başkanı Hakan Törehan ile bir araya gelen kaleci Mehmet Özeralp, kiralık transferinde anlaşma sağlayarak, resmi sözleşmeye imza attı.
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