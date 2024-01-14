Özeralp Geçitkale’de

Aksa Birinci Lig ekiplerinden Geçitkale, savunmasını deneyimli oyuncu Derviş Özeralp’ı transfer ederek güçlendirdi. Yıllarca BTM’den Süper Lige kadar birçok takımda forma giymiş olan Derviş Özeralp, sezonun ikinci devresinde Geçitkale forması giyecek.
Başkan Ahmet Kadı ile bir araya gelen Derviş Özeralp, Geçitkale Stadında sarı laciverti formayı giydi. Geçtiğimiz sezon Hamitköy’de oynamış olan Derviş Özeralp, sezonun ilk devresinde hiçbir takımda forma giymemişti.
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