Özeralp, Davulculu Lefke'de

Niyazi ERGÜLEN

Yıllarca Lefke formasını başarıyla terleten ancak geride kalan sezonun devre arasında kulübüyle sorun yaşadığı için futbola ara veren kaleci Mehmet Özeralp, yeniden menekşe beyazlılara döndü.

Toygar Davulcu'nun Lefke'ye teknik direktör olmasının ardından kaleci Mehmet de takıma döndü.

Daha önce Kasım, Yakup ve Aykut serbest transfer haklarını kullanmayarak takımda kalmışlardı.