Özer Komando Süper Kupası sahibini buluyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Özer Komando Süper Kupa yarın akşam (13.09.2024) sahibini bulacak. Son lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile son kupa şampiyonu Göçmenköy’ü karşı karşıya getirecek olan karşılaşma saat 18.30’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak.HAKEM OSMAN ÖZPAŞAKarşılaşmayı Osman Özpaşa, Yusuf Atlar, Abdülkadir Karadağ ve Hüseyin Eyyüpler hakem dörtlüsü yönetecek.TRİBÜN YERLERİ BELLİ OLDU, GİRİŞ ÜCRETSİZLefkoşa Atatürk Stadı’ndaki karşılaşmada Mağusa Türk Gücü takımı seyircileri kapalı batı tribünlerinden karşılaşmayı takip ederken, Göçmenköy takımı seyircileri de kapalı doğu tribünlerinden takımlarını izleyebilecek. Ayrıca Mağusa Türk Gücü takımı protokol tribünü altındaki soyunma odaları ile güney batı tarafındaki yedek kulübesini kullanırken, Göçmenköy takımı doğu kapalı tribünleri altındaki soyunma odalarını kullanıp, kuzey batı tarafındaki yedek kulübesinde oturacak. Karşılaşmaya seyircilerin girişi ücretsiz olacak.MTG 5'İNCİ KEZ, GÖÇMENKÖY İLK KEZ OYNUYORSüper Kupa adıyla 2011 yılından beridir oynanan organizasyonda Mağusa Türk Gücü 5 kez oynadığı Süper Kupa finalinin 4’ünü kazanmayı başardı. Göçmenköy takımı ise tarihinde ilk kez yaşadığı Kıbrıs Kupası şampiyonluğu sonrasında ilk kez bir Süper Kupa mücadelesinde boy gösterecek.Her iki takım da son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladılar.KULÜPLERDEN TARAFTARLARA ÇAĞRIGöçmenköy Kulübü'nden yapılan açıklamada tüm Göçmenköy taraftarının saat 17.00 de Göçmeköy sahasında toplanıp 17.30 da Atatürk Stadı'na hareket edeceklerini açıklandı. Yapılan açıklamada yeni bir tarih daha yazmak istedikleri vurgulandı.Mağusa Türk Gücü Kulübü ise saat 16.30'da Mağusa'dan otobüslerin kalkacağı ve taraftarların hazır olmaları çağrısı yaptı.