banner913
banner932
Girne’de karnaval havasında festival
Girne’de karnaval havasında festival
19 0
Bağlıköy’de alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü, dört kişi tutuklandı
Bağlıköy’de alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü, dört kişi tutuklandı
40 0
 
Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yangın
Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yangın
29 0
Cevdet Yılmaz geliyor
Cevdet Yılmaz geliyor
24 0
Taçoy'un çağrısı olumlu yanıt buldu
Taçoy'un çağrısı olumlu yanıt buldu
28 0
Büyük acı
Büyük acı
103 0
Cihangir’de uyuşturucu bulundu
Cihangir’de uyuşturucu bulundu
65 0
banner1032

Özer Komando Süper Kupa için geri sayım başladı

banner1020

banner1045
Özer Komando Süper Kupa için geri sayım başladı
banner971
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve bu yıl Kıbrıs Türk futbolunun efsanesi Özer Komando adına oynanacak olan Süper Kupa 13 Eylül 2024 Cuma günü saat 18.30'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak. 2023-2024 Futbol Sezonu AKSA Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile Northernland Kıbrıs Kupası şampiyonu Göçmenköy'ü karşı karşıya getirecek olan karşılaşma 2024-2025 Futbol Sezonu'nun ilk resmi müsabakası olacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.