Özen, BTM Kurulunda görev yapacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçilen Hasan Sertoğlu yönetim kurulundaki isimlerini açıklarken, KTFF kurumlarında yer alacakları henüz resmen açıklamadı.
Kulüpler Birliği’nin eski başkanı Hüseyin Özen Yılmaz ise Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bünyesindeki BTM Kurulunda görev aldığı açıkladı. Yıllarca yöneticilik ve kulüp başkanlığı yapmış olan Hüseyin Özen Yılmaz, yeni dönemde BTM Kurulunda görev yapacak.
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