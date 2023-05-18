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Özekmekçi, Baf ile anlaştı

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Özekmekçi, Baf ile anlaştı
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Aksa 1. Ligin Güzelyurt ekibi Baf Ülkü Yurdu’nda son 2 sezondur takımın başında olan teknik direktör Orçun Volkan’ın görevden ayrılması sonrasında yeni teknik direktör belli oldu.
Baf Ülkü Yurdu Başkanı Ahmet Ertay ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Niyazi Özekmekçi anlaşmaya vararak 2023-24 sezonu için takımın başına getirildi.
Özekmekçi, geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde  Binatlı takımını çalıştırmıştı.
 
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