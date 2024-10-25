Özekmekçi, ateşten gömleği giydi

Aksa 1. Ligin batı bölgesi ekiplerinden Binatlı, Teknik Direktör Niyazi Özekmekçi ile anlaşmaya vardı
Batı'nın temsilcisi Binatlı teknik adamı Erdoğan Emiroğluları'nın hafta başı istifası sonrası göreve takımı iyi tanıyan Niyazi Özekmekçi'yi getirdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.