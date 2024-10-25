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Özekmekçi, ateşten gömleği giydi

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Özekmekçi, ateşten gömleği giydi
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Aksa 1. Ligin batı bölgesi ekiplerinden Binatlı, Teknik Direktör Niyazi Özekmekçi ile anlaşmaya vardı
Batı'nın temsilcisi Binatlı teknik adamı Erdoğan Emiroğluları'nın hafta başı istifası sonrası göreve takımı iyi tanıyan Niyazi Özekmekçi'yi getirdi.
 
 
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