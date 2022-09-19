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Özdenefe: Ligdeki kadın takımı sayısının da artmasını arzu ediyoruz

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Özdenefe: Ligdeki kadın takımı sayısının da artmasını arzu ediyoruz
Hasan Sertoğlu Başkanlığındaki KTFF heyeti Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe tarafından da kabul edildi.
Kabulde Başkan Sertoğlu tarafından Özdenefe’ye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Takım forması hakkında bilgiler verildi.
Meclis Başkan Vekili Özdenefe, Milli Takım forması projesini çok anlamlı bulduklarını ifade ederek yaptığı girişimden dolayı federasyon yetkililerini kutladı.
Özdenefe, Puma Kadınlar Ligi’nin uzun bir aradan sonra yeniden başlaması dolayısıyla Futbol Federasyonu'nun ortaya koyduğu iradeyi de çok anlamlı bulduğuna değinerek bu konuda çalışmaları da her zaman desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.
Özdenefe ayrıca ligdeki kadın takımı sayısının da artmasını arzu ettiklerini kaydetti. Kabulde KTFF yetkilileri tarafından Özdenefe’ye Milli Takım forması takdim edildi. 
 
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