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Özçalışkan, Göçmenköy Akademi’de

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Özçalışkan, Göçmenköy Akademi’de
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Ali Özçalışkan, yeniden Göçmenköy için çalışacak. Çetinkaya Urcan Vangöl Akademiden ayrılan Ali Özçalışkan, Göçmenköy ile anlaştı.
Ersan Karataş başkanlığındaki Göçmenköy yönetim kurulu ile bir görüşme gerçekleştirdikten sonra yeni görevi için el sıkışan Ali Özçalışkan, Lefkoşa Boğalarının geleceği için çalışacak.
Göçmenköy Futbol Akademisi’nde koordinatör olarak göreve başlayan Ali Özçalışkan, geçmişte de çalıştığı Göçmenköy Futbol Akademisi’ni yeniden organize edecek.
 
 
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