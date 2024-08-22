Özbek İnanır anı maçı Miracle Değirmenlik’in

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamındaLefke ile Miracle Değirmenlik takımları önceki gün Lefke 16 Ağustos Stadında Özbek İnanır anı maçında buluştu.

Miracle Değirmenlik takımının tek gollü galibiyeti ile tamamlanan karşılaşmada konuk takımın tek golünü Fırat Ersalan kaydetti. Maç sonu anı maçına katkı koyanlara merhum Özbek İnanır’ın ailesi tarafından teşekkür edilirken, Lefke Kulüp Başkanı Adnan Doğruyol, maç sonu konuşma yaparak iki takıma da teşekkür etti.



