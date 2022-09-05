Özbek İnanır anı maçı Binatlı’nın

Niyazi ERGÜLEN

Futbolda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımlar anı maçları ile de camialarına hizmeti geçmiş merhum kişileri anıyorlar.

Lefke de anı maçları organize etmeye devam ederken, bu kez de merhum futbolcusu Özbek İnanır anısına YedinciÖzbek İnanır Anı Maçını organize etti. Yedinci Özbek İnanır Anı Maçı, Lefke ile Binatlı arasında Lefke 16 Ağustos Karadağ Stadında oynandı.

Normal süresi 1 – 1 berabere tamamlanan maç penaltı vuruşları sonunda Binatlı 5 – 4 kazanırken, kupanın sahibi oldu.

