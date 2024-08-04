Özbaysal, artık Kartal

Aksa 1. Lig ekibi Mormenekşe’den ayrılma kararı aldıktan sonra Süper Lig ekiplerinin transfer listesine giren İrfan Ozbaysal, başkent ekibi Yenicami’ye transfer oldu.
Yenicami’nin Cumartesi günün Esentepe’de oynadığı hazırlık maçında başkan ve yöneticilerle el sıkışan genç futbolcu İrfan Özbaysal, siyah beyazlı formayı giydi.
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