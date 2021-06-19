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Özbahar, Batı’da gözde

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Özbahar, Batı’da gözde
Küçük Kaymaklı’nın yeni sezon kadrosunda yer almayacak olan YusufÖzbahar’a kulübü, başka takımlarla görüşme izni verdi. 
Yusuf Özbahar için Süper Ligin 2 Batı bölgesi ekibiLefke ile Binatlıdevreye girdi.2 kulüp Yusuf’a transfer teklifinde bulunurken, görüşmeler sürüyor.Yusuf Özbahar geçmişte de Lefke’de forma giymişti.
 
 
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