Ozanköy’de tek aday Özerden

Ozanköy, son yıllarda yaşadığı yönetimsel sorunlardan dolayı BTM Birinci Lige kadar düşerken, camia yeniden toparlanma çalışacak.

Kısa süre içerisinde K-PET Süper Ligden, BTM Birinci Lige düşen Ozanköy’de, bir dönemin önemli golcülerinden Kayhan Özerden başkan adayı olacak.

Zor zamanda futbolcusuz kalan kulübe başkan adayı olarak, daha önce futbolcu ve teknik adam olarak hizmet ettiği kulübüne başkan olarak da hizmet etmeyi hedefleyen Kayhan Özerden, 6 Ağustos Perşembe saat 20:00’de kulüp lokalinde yapılacak genel kurulda üyelerin onayını alması halinde kırmızı beyazlıların yeni başkanı olacak.

