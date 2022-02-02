Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri döndü

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi. 26 yaşındaki futbolcu sezonu sarı-lacivertlilerde tamamlayacak

Fenerbahçe Kulübü, sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiraladığı futbolcusu Ozan Tufan'ın sezonun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyeceğini duyurdu.

Milli futbolcu Ozan Tufan, İngiltere’den havalanan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne indi. Fenerbahçeli yetkililerin karşıladığı Ozan, kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten Ozan Tufan ile ilgili yapılan açıklamada, "2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan Tufan'ın, sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe'de geçirmesine karar verilmiştir. İstanbul'da yapılacak sağlık kontrolleri tamamladıktan sonra, Ozan Tufan ile sözleşme imzalanacaktır. Çubuklu forma ile mücadelesini sürdürecek futbolcumuza hedeflerimiz yolunda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında Watford'a kiralanan Ozan Tufan, 9 resmi müsabakada forma giymişti.



