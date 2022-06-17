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Ozan Gürkanların ismi yaşatılacak

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Ozan Gürkanların ismi yaşatılacak
Küçük Kaymaklı Kulübü’nde geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleşen ve Divan Başkanlığı’nı Ahmet Soyadlı’nın yaptığı genel kurulda üyelere hitap eden Başkan Akay Aşina, başkan ve yönetim olarak görevlerini terlerinin son damlasına kadar bu ortamda kulüp için çaba harcayacaklarını ifade etti.
Aşina “Beni bugün duygulandıran konu ise basın tribününün altındaki salonumuza oy birliği ile canımız, kanımız, herşeyimiz rahmetli kardeşimiz Ozan Gürkanlar’ın ismi verilmesi oldu. Sen ışıklar içinde uyu kardeşim seni herzaman yaşatacağız” diyerek Ozan Gürkanlar’ın anısını yaşatmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
 
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