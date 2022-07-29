Ozan, Doğan Türk Birliği’nde

Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği 2022 – 2023 sezonu hazırlıklarına devam ederken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı lacivertliler kaleci Ozan Moroğlu’nu bonservisli olarak transfer ettiler.

Yenicami’den transfer edilen Ozan, yeni sezonda Doğan Türk Birliği forması giyecek. Ozan geçtiğimiz sezon, şu anda Doğan Türk Birliği teknik direktörü olan Turan Altay ile Çetinkaya’da şampiyonluk yaşamıştı.



