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Oumar Aminu Değirmenlik’e imzayı attı

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Oumar Aminu Değirmenlik’e imzayı attı
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Yabancı transferinde dün Bentley Akabueze ile anlaşıp imza attıran, Miracle Değirmenlik dün akşam ise adaya getirdiği Oumar Aminu ile anlaşma sağlayarak oyuncuya bu gün imza attırdı.
Miracle Değirmenlik Başkanı Hakan Törehan’la bir araya gelen Aminu ile yaplan görüşme sonucunda Değirmenlik Aminuyu kadrosuna dahil etti.
Bu transferlerle birlikte , Balde , Akabueze ve Aminu yeni sezonda M.Değirmenlik takımının yabancı oyuncuları olacak
 
 
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