Ötüken’den son gün bombaları

Ötüken, BTM 1 ekiplerinden Ortaköy’den Hüseyin Yıldırım'ı, Erenköy'ün TC'li 10 numarası Malik Sercan Gök ile Bostancı Bağcıl'ın yerli statüsünde oynattığı ve Ganalı orta saha oyuncusu PrinceAmoakoHene'yi kadrosuna kattı

BTM 2. Lig doğu bölgesi kulübü Ötüken'den transferin son gününde 3 bomba transfer daha geldi.

Ötüken, BTM 1 ekiplerinden Ortaköy'ün orta saha oyuncusu Hüseyin Yıldırım'ı, Erenköy'ün şampiyonluğunda çok büyük bir payı olan TC'li 10 numarası Malik Sercan Gök ile Bostancı Bağcıl'ın yerli statüsünde oynattığı ve bu sezon hiç forma giymeyen Ganalı orta saha oyuncusu PrinceAmoakoHene'yi kadrosuna kattı.

ONUŞ’TAN SÜRPRİZ HAMLE

Kulüp başkanı Emin Onuş sürpriz bir hamle yaparak bizzat İstanbul'a gitti ve orada yaşayan Prince transferini bitirdi. Hafta içi sağlık kontrolünden geçecek olan Prince ligin ilk haftasında forma giyebilecek.

Başkan Onuş, Prince transferinin kendileri için çok kilit olduğunu, gücü, top yeteneği ve dinamizmi ile güçlerine güç katacağını ifade etti. Sercan Gök'ü ise çilek transferi olarak yorumladı. Sercan'ın her yönü ile profesyonel olduğunu inanılmaz bir oyun görüşü olduğunu, duran ve hareketli toplarda adeta usta olduğunu belirtti. Sercan'ın aynı zamanda Vural Köseoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevini de yapacağını belirten Başkan Emin Onuş Ortaköy'den aldıkları Hüseyin'in de çok savaşçı ve yetenekli bir oyuncu olduğunu belirterek başta Ötüken olmak üzere tüm takımlara kazasız belasız centilmence bir lig geçirmesi dileklerinde bulunarak sözlerini noktaladı.

