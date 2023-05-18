Ötüken’den orta sahaya bir takviye daha

Ötüken'in Sportif direktörü Kemal Kırıkkale Çanakkele'nin tecrübeli futbolcusu Ali Öztürk'ü kadrosuna kattı.

Başkan Doç. Dr. Emin Onuş'un bizzat bitirdiği Prince transferinden sonra BTM 1'in ikinci transferi de Kemal Kırıkkale'den geldi. 6 ve 8 numara pozisyonlarına iki önemli transfer yaptıklarını söyleyen Kırıkkale, sadece BTM 2 için değil, küme çıkmaları durumunda BTM 1 kadrosunun da çekirdeğini oluşturduklarını söyledi. Bonservisli olarak kadroya kattıkları Ali Öztürk'ün pitbull etkisi yaratacağını, bu ligin en iyi 6 numarasını kadroya kattıklarını söyledi. Mehmet Maraba hocanın verdiği liste doğrultusunda transferde sponsor Hasan Süzen, başkan Emin Onuş ve kendisinin muhteşem bir üçlü olduklarını dile getiren Kırıkkale, transferde her mevkiye alternatifli hamleler yaptıklarını da belirtti. Kırıkkale, bu yıl hedeflerinin mutlak şampiyonluk olduğunu söyleyerek sözlerini noktaladı.

