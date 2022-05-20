Ötüken’den 2 önemli transfer daha

Tecrübeli kaleci Volkan Üşenmez ve kanat oyuncusu Gökhan Demir BTM 2. Lig ekiplerinden Ötüken'de

Sezona şampiyonluk hedefi ile girmeyi hedefleyen BTM 2. Lig ekibi Ötüken iki önemli transferin daha altına imza attı. 1. Lig ekibi Maraş’ın tecrübeli kalecisi Volkan Üşenmez ile kanat oyuncusu Gökhan Demir, Ötüken için ter dökecek.

Başkan Emin Onuş, Volkan ve Gökhan ile Maraş’ta birlikte oynadıklarını, kendilerine pek çok teklifin olmasına rağmen parayı değil arkadaşlığı seçtiklerini, her iki futbolcunun da çok karakterli ve kaliteli olduğunu, şampiyonluk yolunda her ikisinden de ciddi şekilde faydalanacaklarını ifade etti.

Volkan ve Gökhan da şampiyonluk için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını antrenmanlarda havalarının ve arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu söylediler.



