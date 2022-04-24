Ötüken şampiyon takımdan takviye yaptı

BTM 1. Ligde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Yeni Erenköy'ün genç orta saha oyuncusu Arda Akyazı Ötüken’e transfer oldu

BTM 2. Ligi’nin doğu bölgesi takımlarından Ötüken yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam ederken kadrosunu da yetenekli transferlerle güçlendiriyor.

BTM 1. Ligde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Yeni Erenköy'ün genç orta saha oyuncusu Arda Akyazı Ötüken'de.

Başarılı futbolcu Arda, Ötüken'e geldiği için çok mutlu olduğunu, camiaya ayak bastığı günden beri hiç yabancılık hissetmediğini ve bir şampiyonluk daha yaşamak istediğini söyledi.

Kulüp başkanı Doç. Dr. Emin Onuş ise Arda'yı uzun zamandır takip ettiğini 6 numara pozisyonu için en uygun transfer olduğunu söyleyerek, transferleri de aslında çok önceden bitirdiklerini transfer dönemi bitene kadar tüm oyuncuları açıklayacaklarını ifade etti.

Geçtiğimiz pazar günü 4. Hazırlık maçını oynayan Ötüken galibiyet serisine devam etti ve Tuzla'yı 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Ötüken 5. hazırlık maçını Çarşamba günü Aslanköy ile oynayacak.

