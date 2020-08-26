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Ötüken kadrosunu güçlendiriyor

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Ötüken kadrosunu güçlendiriyor
 BTM İkinci Lig İkinci Grupta ilk devreyi ikinci sırada tamamlayan ve ikinci devrede grup lideri olmayı hedefleyen Ötüken kadrosunu güçlendiriyor.
Ötüken, Boğaziçi’nden Erkan Tekin’i transfer ederken, yönetici – futbolcu Yard. Doç. Dr. Emin Onuş transferle ilgili yaptığı açıklamada, “Boğaziçi’nden transfer ettiğimiz Erkan Tekin gibi tecrübeli bir oyuncuyu daha kadromuza kattık. Erkan pek çok mevkide oynayabilir olmasından dolayı takım için önemli bir joker olacak.
Ayrıca Boğaziçi ile aynı grupta yer almamıza rağmen Erkan transferinde kolaylık yapmasından dolayı Boğaziçi camiasına, centilmen duruşlarından dolayı yönetim kuruluna çok teşekkür ederiz.”
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