Ötüken Halil Erdoğuş’a emanet

Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.ligde yeni sezonun başlamasına bir hafta kala Ötüken’de görev değişkliği yapıldı. Ötüken’de sezon çalışmaların abşlayan ve ligin başlamasına bir hafta kala görevinden ayrılan antrenör Hüseyin Hüdaoğluları’nın yerine antrenör Halil Erdoğuş göreve getirildi. Ötüken Spor Kulübü Emin Onuş-Rifat Can eş başkanlığındaki yönetim yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kalarak antrenör değişimine gitme kararı alarak, yapılan görüşmelerin ardından her konuda anlaşmaya varılarak antrenör Halil Erdoğuş’a takım emanet edildi. 18 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.ligde Ötüken ligdeki ilk maçına Halil Erdoğuş ile çıkacak.

Heyecan ve Sinerji Yaratacağız

Ötüken’de ligin başlamasına kısa bir süre kala tam yetki ile göreve getirilen antrenör Halil Erdoğuş yaptığı açıklamada, lig deneyimi mevcut futbolculardan kurulu kaliteli bir takımları oldğunu, hedeflerinin gruptan çıkarak finallere kalmak istediklerini söyledi. Yeni bir heyecan ve sinerji yaratmak için çalışacağını belirten Halil Erdoğuş, arzuladıkları hedef olan BTM 1.lige yükselmek istediklerini de sözlerine ekledi.