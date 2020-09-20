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Ötüken, Ergazi’yi şok etti

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Ötüken, Ergazi’yi şok etti
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 2.tur tamamlanırken,gözler final maçlarınaçevrildi.
Raif Denktaş Stadında, Ahmet Özkurtuluş’un yönettiği Ergazi – Ötüken maçını 2-0 kazanan Ötüken finalde Sadrazam Kayalar’ın rakibi oldu.
Deneyimli oyuncusu Osman Çobanoğlu’nun golü ile ilk devreyi 1-0 önde tamamlayan Ötüken, golcüsü Serhat Özuğurlu’nun golüyle de güçlü rakibini 2-0 mağlup etti.
Grubunu namağlup tamamlayan ancak yarı finalde ilk mağlubiyetini alarak elenen Ergazi’den Yusuf Kaya 84’te kırmızı kart gördü.
 
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