Ötüken, averajla turu kaçırdı

İktisatbank BTM 2. Lig 6. Grup’ta lider SFC Boğaziçi’nin takipçisi olan Ötüken ile lig sonuncusu Alaniçi son hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Serdar Gürpınar’ın yaptığı karşılaşmada Ötüken ile Alaniçi mücadelesinin ilk devresi 1-1 berabere tamamlanırken, ikinci devrede Ötüken bulduğu gollerle sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Ötüken bu galibiyetle puanını 20 yapmasına karşın 7. Grup 2.si Ergazi’nin de puanı 20 olmasına karşın 9 gol daha fazla atmış olması nedeniyle Ötüken 2. tura yükselemedi.

