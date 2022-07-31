banner762
banner815
Yıldız ve kadınlarda şampiyonlar belirlendi
Yıldız ve kadınlarda şampiyonlar belirlendi
15 0
“Çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurduk”
“Çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurduk”
26 0
 
Işık İkidereli son yolculuğuna uğurlandı
Işık İkidereli son yolculuğuna uğurlandı
43 0
Atamalar hız kesmiyor
Atamalar hız kesmiyor
49 0
Düzova yakınlarında feci kaza: 5 kişi yaralı
Düzova yakınlarında feci kaza: 5 kişi yaralı
160 0
Muhtardan haklı isyan
Muhtardan haklı isyan
62 0
Limasol'da yangın bir köyü tehdit ediyor
Limasol'da yangın bir köyü tehdit ediyor
58 0
banner797

Ötüken, averajla turu kaçırdı

banner476

banner825
Ötüken, averajla turu kaçırdı
İktisatbank BTM 2. Lig 6. Grup’ta lider SFC Boğaziçi’nin takipçisi olan Ötüken ile lig sonuncusu Alaniçi son hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Serdar Gürpınar’ın yaptığı karşılaşmada Ötüken ile Alaniçi mücadelesinin ilk devresi 1-1 berabere tamamlanırken, ikinci devrede Ötüken bulduğu gollerle sahadan 5-1 galip ayrıldı.
Ötüken bu galibiyetle puanını 20 yapmasına karşın 7. Grup 2.si Ergazi’nin de puanı 20 olmasına karşın 9 gol daha fazla atmış olması nedeniyle Ötüken 2. tura yükselemedi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.