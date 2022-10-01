Osman’ın yeşil sahalara dönme mutluluğu

İbrahim DALOĞLU

Yonpaş Dumlupınar'ın başarılı futbolcusu Osman Şanverdi, sakatlığının düzelmesiyle birlikte 9 ay 17 gün sonra yeniden yeşil sahalara döndü.

Osman Şanverdi, yeşil sahalara yeniden dönerek takımıyla ilk 11’de sahaya çıkmasının mutluluğunu az önce yaptığı paylaşımla şöyle dile getirdi.

“9 ay 17 gün sonra yeniden sahaya dönmemi nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu süreçte bana maddi manevi destek olan herkese çok teşekkür ederim. Allah kimseye hiçbir sakatlığı yaşatmasın, her maçtan önce takım arkadaşlarıma ve rakiplerimede yaptığım en büyük dualardandır. Bundan sonraki süreçte geçen sezon yarım bıraktığım işi tamamlamak için elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Oyna Dumdum”

GEÇTİĞİMİZ YIL MESARYA MAÇINDA ÇAPRAZ BAĞLARI KOPMUŞTU

Osman'ın, geçtiğimiz sezon Mesarya maçında çapraz bağları kopmuştu.

Başarılı isim dün gece Doğan Türk Birliği ile oynanan karşılaşmada sahaya ilk 11'de çıkarken başarılı bir performans sergiledi ve takımının 3 puanı almasında önemli rol oynadı.

