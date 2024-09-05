Osman Solkanat anı maçının galibi Lefke

Futbolda 2024 – 2025 sezonu hazırlıklarını sürdüren takımlar hazırlık ve anı maçlarıyla da eksikliklerini görüp, güçlerini sınıyorlar.

Süper Lig ekibi Lefke Spor Kulübü de kulübe hizmeti geçmiş kişiler anısına düzenlediği anı maçlarına bir yenisini daha ekledi.

Lefke, merhum Osman Solkanat (Tumbo) anısına anı maçı düzenledi. Osman Solkanat Anı Maçında Lefke ile Mesarya, Çarşamba günü saat 17.00’de Lefke 16 Ağustos Karadağ Stadında karşılaştılar.

Ev sahibi Lefke, Mesarya’yı 2 – 1 mağlup etti. Lefke’nin gollerini Gris ve Daouda kaydetti.

