Osman Şah’ın yeni takımı Geçitkale

Bonservisi Cihangir’de bulunan Osman Şah, yıllardır kiralık olarak farklı kulüplerde forma giyiyor. Osman Şah yeni sezon öncesinde bu kez Birinci Lig kulüplerinden Geçitkale’ye kiralandı. Deneyimli orta saha oyuncusu yeni sezonda sarı lacivertlilerin başarısı için ter dökecek. Geçtiğimiz sezonu Yılmazköy’de tamamlayan Osman Şah, ondan önce de Çetinkaya’da forma giymişti.



