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Osman Gürgöze, Yesilyurt'ta

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Osman Gürgöze, Yesilyurt'ta
Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Ligde ilk devrede istediği sonuçları alamayan Yeşilyurt, ikinci devreye daha güçlü bir Kadro ile girmek için transfere başladı.
Türkiyeli futbolcu hakkını kullanan Yeşilyurt, daha önce Doğancı ve Karşıyak kulüplerinde görev yaptı. Osman, Türkiye'de ise Çanakkale-Dardanel , Boluspor , Osmanlıspor , Alanyaspor A2 takımlarında görev aldı.
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