Osman Ercen virüse yakalandı

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) başkanı Osman Ercen de korona virüse yakalandı.

Osman Ercen ile birlikte Londra Yeni Boğaziçi kulübü eski başkanı Erdoğan Baca ile eşi Yasemin Baca da korona virüse yakalandılar. Her 3 Kıbrıslı Türk vatandaşın da tedavileri sürerken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İngiltere’de hızla yayılan mutasyona uğramış korona virüs vakalarından dolayı alt ligler maçlarını iptal etmeye başlarlarken, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu da ligleri durdurma kararı aldı.

